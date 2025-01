Ronaldo Caiado confirma intenção de Gusttavo Lima de concorrer à Presidência e diz que cantor "surge como alternativa"

Com intuito de concorrer à Presidência nas eleições de 2026 , o cantor Gusttavo Lima vai reduzir seu número de shows para dedicar-se a agenda política em 2025. A informação foi dada por Ronaldo Caiado, governador de Goiás e amigo pessoal do cantor, em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha.

— Eu já me lanço pré-candidato (à presidência) em 2025. Estarei caminhando todos os Estados, da mesma forma que acredito que o Gusttavo Lima estará comigo em muitos. Ele já disse que vai diminuir o número de apresentações dele também, de shows — disse em entrevista ao Timeline desta terça-feira (14).

Caiado diz que ambos se colocam como candidatos à Presidência e devem disputar as prévias nacionais do partido — que vai indicar o escolhido final da legenda — com o intuito de ser uma alternativa de política não polarizada.