Grêmio precisa fazer saldo de gols contra o Atlético Grau para encaminhar vaga na Sul-Americana

Autor de gol contra o Sportivo Luqueño, Arezo deve ser titular contra o Atlético Grau. Lucas Uebel / Gremio.net

Agora que o Z-4 do Brasileirão está mais distante, o Grêmio volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (7), em Lima, o Tricolor enfrenta o Atlético Grau de olho na classificação para a próxima fase da competição. A partida está marcada para as 21h30min, no Estádio Alejandro Villanueva.

Com sete pontos após três jogos, a equipe gaúcha está em segundo lugar no grupo D. Na terça (6), o Godoy Cruz venceu o Sportivo Luqueño-PAR por 1 a 0 e está na liderança, com 10 pontos. Para terminar em primeiro na rodada, o tricolor gaúcho precisa vencer o time peruano por uma diferença de, no mínimo, dois gols.

Mudanças no time

Mano Menezes fará mais mudanças na escalação do Grêmio para a partida no Peru. Em relação ao time que venceu ao Santos, há mudanças certas. Marlon, Edenilson, Dodi e Braithwaite não viajaram com a delegação. O primeiro não está regularizado para jogar na competição. No caso do camisa 8, o motivo da sua ausência é uma lesão muscular. As outras duas ausências da lista são por conta de preservação.

Lucas Esteves deve recuperar a titularidade da lateral-esquerda. No meio, Cuéllar e Camilo são os candidatos a formarem a dupla de volantes. Arezo entra no comando do ataque. Além das ausências, a lista de relacionados tem os jovens Zortéa e Jardiel como novidades.

Zortéa tem 18 anos e é um volante com características de marcação. Jardiel é centroavante e já teve oportunidades no grupo principal.

Adversário

O Atlético Grau passa por um péssimo momento na temporada. São oito jogos sem vitória. E desde a vitória gremista na Arena, o time empatou três partidas e foi goleado pelo Sport Huancayo na última rodada do campeonato local.

— Você tem que trabalhar e levantar a cabeça. A única maneira de sair de um momento ruim é trabalhando, sacrificando o dobro — comentou o zagueiro Daniel Franco sobre a fase atual do time.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.