As opções do elenco do Inter para substituir Borré no Gauchão

Valencia começou entre os titulares ao lado de Borré no último jogo do Inter. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Borré está fora da reta final do Gauchão. O atacante colombiano sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa e não vai se recuperar a tempo de disputar a competição, mesmo caso o Inter avance para a decisão. Roger Machado já planeja as opções para o lugar do centroavante.

Enner Valencia, que chegou a atuar ao lado de Borré, pode ser deslocado para o posto mais avançado do ataque.

Com uma eventual mudança de posição do equatoriano, a vaga restante poderia ser ocupada por nomes como Vitinho, Carbonero, Wanderson e Gustavo Prado, que volta a ficar à disposição após a conquista do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira.

Quem também é opção após o título com a amarelinha é Ricardo Mathias, centroavante de ofício. Lucca, que tem ficado no banco de reservas, é outro nome para a posição.

Opção para o ataque pelo lado esquerdo, Wesley se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. Ele faz tratamento médico e, nos próximos dias, deve começar a correr em volta do gramado. No momento, a informação é de que está fora das semifinais.