Alan Patrick, Bruno Tabata e Wesley: as perspectivas de retorno ao time do Inter

O Inter está otimista em relação à possibilidade de contar com os meias Alan Patrick e Bruno Tabata ainda na fase final do Gauchão. A situação do atacante Wesley, no entanto, inspira maior preocupação.

Nenhum dos três, porém, estará à disposição para o jogo de ida da semifinal do Gauchão contra o Caxias, neste sábado (22).

Em recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Alan Patrick já realiza "testes funcionais" no gramado, inclusive utilizando chuteiras, embora ainda não treine com o grupo.

Em uma hipótese otimista, tem chance de ser relacionado para o jogo da volta contra o Caxias.

Já Bruno Tabata realiza trabalhos de fisioterapia após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda. O atleta está em fase final de recuperação e, ocasionalmente, participa de trabalhos com o grupo, embora ainda com carga controlada.

A exemplo de Alan Patrick, também tem chances de ser relacionado para o jogo da volta diante da equipe caxiense.

Wesley é quem tem situação mais preocupante. Em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, o atleta ainda faz tratamento médico e recém nos próximos dias começará a correr em volta do gramado.

Está fora das semifinais e é dúvida inclusive para uma eventual final do Gauchão.

Opções para a partida de ida da semifinal

Para o jogo de ida contra o Caxias, a principal dúvida é justamente no setor ofensivo, com Enner Valencia e Vitinho disputando uma vaga. Se o equatoriano for o escolhido, Rafael Borré atuará de forma mais recuada.

Caso a opção seja pelo segundo, o colombiano será o centroavante, com o seu conterrâneo Carbonero se posicionando como meia centralizado.

O provável time do Inter tem: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wanderson e Carbonero; Enner Valencia (Vitinho) e Rafael Borré.

