A experiência de Rafael Borré com Mário Gotze e Kolo Muani que inspira Roger Machado no Inter

Rafael Borré virou um curinga no último ano no Eintracht-ALE. Odd Andersen / AFP

Jogar por trás de um centroavante não é uma novidade para Rafael Borré. Em 2023, no Eintracht Frankfurt-ALE, o colombiano atuou como uma espécie de meia-atacante, ao lado do alemão Mário Gotze e servindo o camisa 9 francês Kolo Muani, em função semelhante à que o técnico do Inter, Roger Machado, avalia aproveitá-lo na semifinal do Gauchão, contra o Caxias, em virtude da lesão de Alan Patrick.

Herói do título do Eintracht Frankfurt da Liga Europa 2021/22, marcando gol na final contra o Rangers-ESC, Borré perdeu espaço na equipe a partir da chegada de Kolo Muani, que havia firmado um pré-contrato com o clube alemão antes da decisão contra os escoceses. Com isso, na temporada seguinte, o colombiano amargou a reserva do atacante francês, hoje atleta da Juventus.

A chance de uma vaga no time titular, porém, veio em fevereiro de 2023, a partir de uma lesão sofrida pelo meia dinamarquês Jesper Lindstrom. Mantendo o esquema 3-4-2-1, o técnico austríaco Oliver Glasner escalou Borré em um posicionamento mais recuado, dividindo com Mario Gotze a função de municiar Kolo Muani.

A ideia deu resultado na Copa da Alemanha. Atuando mais atrás, Rafael Borré balançou as redes na vitória por 4 a 2 sobre o Darmstadt, nas oitavas de final, e foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o Union Berlin, nas quartas de final. O Eintracht Frankfurt acabaria sagrando-se vice-campeão da competição, perdendo para o Leipzig, na final.

Reportagem do jornal Hessenschau em março de 2023 projetava o novo posicionamento de Rafael Borré pelo Eintracht Reprodução / Hessenschau

Dificuldade no Alemão

No Campeonato Alemão, porém, os resultados não foram bons, com o time obtendo três empates e duas derrotas nos cinco jogos em que Borré substituiu Lindstrom.

Em alguns momentos, pela sua vocação ofensiva, o colombiano avançava e se aproximava de Kolo Muani, sendo na prática mais um segundo atacante. Em muitos outros, contudo, o atleta atuava como um meia-atacante recuado pelo lado direito.

Rafael Borré (19) atuou à direita de Mario Gotze (27) e atrás de Kolo Muani (9), conforme mapa do site de estatísticas Sofascore Reprodução / Sofascore

A falta de oportunidades como centroavante e a utilização recorrente fora da sua posição acabaram desagradando a Rafael Borré, que pediu para deixar o clube e rumar para o Werder Bremen na temporada seguinte.

Retorno como meia-atacante

Dois anos depois, entretanto, vestindo as cores do Inter na fase final do Gauchão, Borré está disposto a atuar novamente como meia-atacante, ao menos enquanto Alan Patrick estiver lesionado.

A ideia já foi testada na vitória sobre o Monsoon, no último sábado (15), e pode ser repetida na partida de ida da semifinal, contra o Caxias, no próximo sábado (22).