Como está a recuperação de Bruno Tabata no Inter

Bruno Tabata sentiu um desconforto na coxa ainda durante a pré-temporada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Bruno Tabata ainda não atuou em 2025 e não tem prazo estipulado oficialmente pelo Inter para retornar a campo. Porém, a volta do jogador se aproxima à medida que o seu quadro evolui.

Neste momento, o meia está na fase final de transição do departamento médico para a reintegração ao elenco. Ainda assim, tem feito apenas alguns trabalhos no gramado.

Relembre o caso

Bruno Tabata sentiu um desconforto na coxa durante a pré-temporada. Primeiro, o clube decidiu reduzir a carga de trabalho do jogador no dia a dia.

Como as queixas do jogador continuaram, o departamento médico investigou mais a fundo o caso e diagnosticou uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. Com isso, o atleta precisou regredir nos trabalhos.

Após uma preparação especial e trabalhos de fortalecimento, Tabata agora se aproxima do retorno. Além da execução de trabalhos específicos, porém, o meia também precisará se sentir mais confiante para poder voltar a atuar.

Gauchão

Com isso, sua utilização contra o Caxias, no sábado (22), é vista como muito difícil. A maior probabilidade é que ele tenha condições de ser relacionado para o jogo da volta das semis, dia 1º, no Beira-Rio.