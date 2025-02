Bruno Henrique destaca ambição do Inter pelo título gaúcho: "Queremos muito"

Bruno Henrique deve ser o novo titular do Inter com a saída de Thiago Maia. Bruno Flores / Agência RBS

Com a iminente saída de Thiago Maia, Bruno Henrique deve ganhar sequência como titular do meio-campo do Inter.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (19), o volante exaltou a possibilidade de atuar com mais frequência e destacou a ambição do clube pelo título gaúcho.

— Quando você joga em um clube grande como o Inter, com jogadores experientes, a gente sabe da responsabilidade. O trabalho que é feito no dia a dia vai nos levar a conquistar um título. Nosso empenho, cada um buscando seu máximo, para a gente chegar bem preparado para disputar a semifinal e, conseguindo passar, disputar a final. Queremos muito esse título gaúcho — disse Bruno Henrique.

Gauchão

Diante do Monsoon, no último sábado (15), ele marcou um dos gols da vitória. Após a partida, Roger Machado indicou que ele é o substituto natural de Maia.

— Estou muito bem preparado e contente por ter iniciado o último jogo. Estou sempre buscando meu espaço. todos os jogadores tem isso, comigo não é diferente — comentou.

Pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão, o Colorado enfrentará o Caxias no sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário. A partida de volta, no Beira-Rio, será em 1º de março.

