Como foi a movimentação de Borré como substituto de Alan Patrick

Roger usou Borré como meia contra o Monsoon. Duda Fortes / Agencia RBS

A lesão sofrida diante do São Luiz, em Ijuí, fez Alan Patrick virar desfalque no Inter. A vitória sobre o Monsoon, no sábado (15), mostrou a primeira ideia de Roger Machado para substituir o camisa 10.

O colombiano Borré ganhou a missão de ser o jogador a fazer o posicionamento de Alan Patrick. O Desenho Tático de Zero Hora mostra como foi a movimentação do colombiano.

Como iniciou

Valencia e Carbonero foram os escolhidos para entrar na equipe diante das ausências de Wesley e Alan Patrick.

Carbonero ocupou a ponta-esquerda enquanto o equatoriano foi o centroavante. Com isso, Borré acabou sendo recuado e, na prática, foi o substituto de Alan Patrick.

Posicionamento do time que iniciou o jogo:

Mapamostra como Borré (número 19) atuou por trás de Valencia (13). Sofascore / Reprodução

Taticamente, o Inter seguiu no 4-2-3-1 tendo Borré como meia central com Vitinho à sua direita e Carbonero à esquerda.

Borré na função de atuar por trás de Valencia. Premiere / Reprodução

Borré cumpriu o papel de voltar para ajudar na marcação como um meia. Nos poucos momentos em que o Inter recuou para marcar no seu campo, ele vinha acompanhar para fazer a marcação à frente da dupla de volantes formada por Ronaldo e Bruno Henrique.

Colombiano teve a missão de recuar como meia sem a bola. Premiere / Reprodução

Movimentação diferente na fase ofensiva

Ainda que tenha em alguns momentos procurado fazer o papel de meia, Borré é um jogador diferente de Alan Patrick na função. O colombiano fazia uma movimentação muitas vezes de atacar a última linha do Monsoon gerando espaço que ora era aproveitado por Bruno Henrique, ora por Carbonero.

Borré se adianta para atacar última linha do Monsoon e Carbonero inicia movimento diagonal. Premiere / Reprodução

Nesta lance, o colombiano ataca espaço enquanto Bruno Henrique se desloca como opção de passe por dentro. Premiere / Reprodução

O mapa de calor de Borré na partida mostra também como a participação dele foi muito maior no campo de ataque, com poucas aparições para receber a bola no campo de defesa.

Mapa de calor mostra área de ação de Borré contra o Monsoon. Sofascore / Reprodução

Na comparação com Alan Patrick, o mapa de calor da partida contra o São Luiz mostra como o camisa 10 tem o costume de recuar e também participar de jogadas desde o campo de defesa.

Alan Patrick recua mais para participar das jogadas. Sofascore / Reprodução

Borré ficou em campo até os 20 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Wanderson. Ele não chegou a marcar nenhum gol — desperdiçou um pênalti —, mas deu a assistência para o gol de Bruno Henrique.

Com Alan Patrick como ausência para a ida da semifinal contra o Caxias, a tendência é de que o colombiano ganhe a missão de jogar na função do camisa 10 no estádio Centenário no sábado.