Por que o Gauchão virou a nova Libertadores de Grêmio e de Inter

Gre-Nal da primeira fase do Gauchão terminou empatado: 1 a 1.

A disputa acirrada dentro — e principalmente fora de campo — entre Grêmio e Inter vai muito além da possibilidade do clube tricolor ser octacampeão gaúcho.

E aqui reconheço bons trabalhos de Inter, em manter a estrutura do ano passado, e do Grêmio, em reformular o grupo com qualidade ao ponto de ser um dos principais candidatos ao título da Sul-Americana, por exemplo. Mas até lá, muita coisa precisaria acontecer.