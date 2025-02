Por que o Inter não deve ter Borré e Valencia juntos contra o Caxias

Dupla de atacantes do Colorado teve dificuldades contra o Monsoon, no sábado (15).

O colombiano não pode ser, em hipótese alguma, o substituto de Alan Patrick. Além de não ter características de armador, há prejuízos para o time com a mudança de posicionamento de Borré.

Sem Alan Patrick e Wesley, ao menos para a primeira partida da semifinal, Carbonero tem presença garantida entre os titulares. Resta saber se aberto pelo lado esquerdo, ou por dentro, com as companhias de Wanderson e Vitinho.

O substituto do camisa 10 seria naturalmente Gabriel Carvalho, porém não há estimativa de retorno da lesão . A semana será imporante para a volta de Bruno Tabata , que também passa a ser uma alternativa de Roger Machado.

Contra o Caxias no Centenário, eu apostaria na linha de três jogadores de velocidade, com Borré mais adiantado e Valencia no banco.