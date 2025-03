Ministro de Defesa da França conversa com os EUA sobre cessar-fogo entre Líbano e Israel

O ministro de Defesa da França, Sébastien Lecornu, conversou com sua contraparte americana - o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth - por telefone na manhã desta sexta-feira, 28, para discutir a situação no Oriente Médio e os esforços de ambos os países para assegurar a estabilidade da região.

Em publicação no X, Lecornu afirmou que as autoridades discutiram a liberdade do movimento no Mar Vermelho e a manutenção do acordo de cessar-fogo no Líbano, após o exército de Israel realizar bombardeios em Beirute, capital libanesa, pela primeira vez desde novembro de 2024.