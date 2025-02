"O campo é o único lugar onde eu consigo me defender", diz Neymar sobre críticas de Jorge Jesus

Neymar (D) saiu do banco no empate do Santos com o Botafogo-SP. Raul Baretta / Santos/Divulgação

Nesta quarta-feira (5), Neymar marcou o recomeço de sua trajetória no Santos, em um confronto emocionante que terminou empatado em 1 a 1 contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Esse momento marcante só se concretizou após o desligamento do craque do Al-Hilal, equipe comandada por Jorge Jesus, com quem ele expressou descontentamento.

Os rumores sobre a saída de Neymar da Arábia Saudita ganharam força quando ele não foi incluído no Campeonato Saudita, diminuindo drasticamente suas chances de jogar.

Naquela época, em janeiro, Jesus declarou que Neymar não estava conseguindo atingir o nível físico do time, devido a uma recuperação recente de lesão.

— Eu estou pronto para jogar. A base de treinos eu tinha, mas eu precisava de jogos. Obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus quando ele falou que eu não estava nas mesmas condições da equipe. Nos treinos eu demonstrava que estava, sim, apto a jogar, que estava, sim, nas mesmas condições dos outros atletas. Até porque quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu, quem fazia os gols era eu — disse Neymar.

— Eu nem gosto de falar sobre isso, de criar polêmicas, mas é a realidade. Quando o Jorge Jesus deu essa declaração, eu sabia que quando eu entrasse em campo eu ia mostrar uma coisa diferente. Então, fica aí. O campo fala. O campo é o único lugar onde eu consigo me defender — complementou.

Como foi a estreia

Neymar voltou, mas, em seu primeiro jogo no retorno ao Santos 4.273 dias depois de sua despedida, não evitou o empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro. O gol do adversário na noite desta quarta-feira (5) saiu enquanto a estrela brasileira estava em campo. O dia também marcou o aniversário de 33 anos do jogador.