Dorival Júnior é demitido do cargo de técnico da Seleção Brasileira

Dorival Junior estava no cargo desde janeiro de 2024.

Dorival esteve à frente da Seleção em 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. deixa o Brasil em quarto lugar nas Eliminatórias , ainda sem confirmar classificação à Copa do Mundo, e eliminado nas quartas de final da última Copa América.

— Aquilo tudo que era colocado, que tinha contato com A, B ou C, isso em momento algum passou aqui nem pelo presidente e nem por ninguém que o presidente tenha determinado. Portanto, a partir de agora, sim, é que vamos buscar um substituto para dar continuidade a um trabalho na Seleção Brasileira.

Respaldo após títulos nacionais

Dorival ganhou respaldo da CBF para o cargo principalmente por conta da boa temporada que teve no São Paulo em 2023, e em 2022 pelo Flamengo. A estreia dele pela Seleção foi na vitória sobre a Inglaterra, em um amistoso em Londres.

Favorito para o cargo

O favorito de Ednaldo Rodrigues para substituir Dorival Júnior é o português Jorge Jesus. No futebol brasileiro, ele ganhou notoriedade pelo trabalho no Flamengo, clube pelo qual conquistou os título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2019.