Corinthians segura empate contra o Palmeiras e conquista o Paulistão 2025

Corinthians chegou ao 31º título paulista e interrompeu sequência de três conquistas consecutivas do Palmeiras. Cesar Greco / Palmeiras, divulgação

O Corinthians é o campeão paulista de 2025. Após vencer o jogo da ida por 1 a 0, o clube empatou em 0 a 0 contra o Palmeiras, na partida de volta, nesta quinta-feira (27), na Arena Itaquera.

Com a conquista, o clube chegou ao 31° título estadual, sendo o maior vencedor da competição.

Sem emoção na primeira etapa

No primeiro tempo, ambas as equipes evitaram arriscar e poucas chances foram criadas. Em função da vantagem do jogo de ida, o Corinthians administrou o resultado e teve a única chance clara da etapa inicial.

Aos 26 minutos, após boa troca de passes entre Martínez e Raniele no lado esquerdo de ataque, a bola sobrou para Rodrigo Garro, na entrada da área. O camisa 8 cortou para o pé esquerdo e chutou no canto direito de Weverton. A bola bateu na trave.

Do lado do Palmeiras, o medo de abrir espaços para o contra-ataque do Corinthians fez com que o time perdesse a criatividade no ataque. Em 49 minutos, nenhuma chance foi criada.

Segundo tempo com pênalti desperdiçado

Precisando marcar, os visitantes voltaram para o segundo tempo com mais intensidade no campo de ataque. O time da casa, por sua vez, viu mais espaços se abrirem para contra-atacar.

A grande chance palmeirense veio aos 22 minutos, quando Vitor Roque sofreu pênalti. Após reclamações contra a arbitragem, o técnico Abel Ferreira acabou expulso. Seis minutos depois, Raphael Veiga cobrou, mas Hugo Souza espalmou para escanteio.

Na sequência, aos 30, Félix Torres recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso. Com isso, o time treinado por Ramón Días passou a jogar com 10 jogadores em campo e buscou se defender mais ainda.

Mesmo com a pressão, o Verdão não conseguiu superar os adversários, que ainda tiveram uma chance de gol com Yuri Alberto, nos acréscimos. Assim, o placar se manteve zerado, dando o título ao Corinthians.

Sinalizadores e rojões

Nos acréscimos, torcedores do Corinthians acenderam sinalizadores no estádio e jogaram rojões no gramado. Inclusive, os artefatos passaram perto dos atletas em diferentes momentos. Após poucos minutos parados, o árbitro mandou o jogo seguir.

Paulistão — Final — 27/3/2025

Corinthians (0)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Martínez (Charles), Raniele, Carrillo (Ryan) e Garro (André Ramalho); Memphis e Yuri Alberto (Romero). Técnico: Ramón Díaz.

Palmeiras (0)

Weverton; Mayke (Flaco López), Murilo, Micael e Piquerez (Thalys); Aníbal Moreno, Martínez (Richard Rios) e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Torres, Estevão e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

CARTÕES AMARELOS: Félix Torres (2x), Angileri, Mayke, Emiliano Martínez, Rodrigo Garro, Facundo Torres, André Ramalho e Yuri Alberto, Romero e Weverton.

CARTÕES VERMELHOS: Abel Ferreira, Félix Torres, Marcelo Lomba e Martínez.