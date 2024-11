O festival Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira (21) três reforços para o line-up da próxima edição. Bush, Empire of the Sun e o duo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso são as novas atrações do evento, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos, que desta vez serão digitais, estão à venda desde agosto (informações abaixo).