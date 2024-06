Após viralizar com Acorda Pedrinho, a banda Jovem Dionísio tem um novo hit nas redes sociais: tô bem, faixa do álbum Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais). A música viralizou antes mesmo do lançamento, quando o vocalista, Ber Pasquali, postou um vídeo no TikTok dançando com um trecho da canção.