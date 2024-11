O título conquistado por Max Verstappen neste fim de semana chega como um sinal de alívio para o tetracampeão mundial. A Fórmula 1 passará por importantes mudanças em 2026, com alteração no regulamento dos motores, e isso poderá ser crucial para entender quais os próximos passos da carreira do holandês na categoria máxima do automobilismo mundial.