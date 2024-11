O empate com o Atlético-MG por 2 a 2, neste sábado, foi suficiente para o São Paulo conquistar a vaga para a Copa Libertadores de 2025. O atual domínio brasileiro na competição animou o técnico Luiz Zubeldía, que já viralizou o time paulista voltando a fazer história no torneio, no qual já conquistou o título em três oportunidades.