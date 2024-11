Ir a um show do Jão é garantia de se deparar com um público adolescente ou pouco mais do que isso — no caso, jovens adultos. Possivelmente vai ser assim a apresentação que o cantor realizará no dia 13 de dezembro no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. Só que, em meio a essa multidão, estará a fã gaúcha Biolange Gil Teixeira, 95 anos.