O pai de Neymar Jr. se manifestou pela primeira vez sobre os rumores da rescisão de contrato do filho com o Al-Hilal. O empresário afirmou que o atacante está muito feliz na Arábia Saudita e espera vê-lo bem para a disputado do Mundial de Clubes da Fifa, marcado para julho de 2025. Ele acredita que o clube saudita não vai se desfazer do craque brasileiro justamente por causa do torneio, que será disputado nos Estados Unidos.