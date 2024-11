O padre Jamie J. Gigantiello, conhecido por ter autorizado um clipe da cantora Sabrina Carpenter em uma igreja no Brooklin, bairro de Nova York, nos Estados Unidos, foi dispensado de suas funções. A informação foi confirmada pela emissora NBC News, que teve acesso a um comunicado do bispo Robert J. Brennan, da Diocese Católica Romana do Brooklyn, divulgado na última segunda (18).