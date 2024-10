Turnê internacional Notícia

Alanis Morissette anuncia show extra no Brasil após apresentação no Lollapalooza 2025

Cantora será atração do festival no dia 29 de março, em São Paulo. No dia seguinte, subirá ao palco em Curitiba

21/10/2024 - 07h41min Atualizada em 21/10/2024 - 07h43min