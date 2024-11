Rap in Cena reuniu 48 mil pessoas e arrecadou 50 toneladas de alimentos nos dois dias de festival

Mais de 48 mil pessoas curtiram o line-up com mais de 70 atrações distribuídas nos três palcos do Rap in Cena Budweiser nos dois dias de festival, que rolou no final de semana passado (16 e 17 de novembro), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. Mas a diversão veio acompanhada de solidariedade: famílias e instituições sociais serão beneficiadas com as doações arrecadadas durante o evento.