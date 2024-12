4 cenários deslumbrantes em Angra dos Reis para conhecer

Dizem que Angra dos Reis tem 365 ilhas, uma para cada dia do ano. O que é certo é que todas exibem um visual paradisíaco, com vegetação preservada e um mar de águas calmas, cristalinas e que brilham em um tom esmeralda. Para visitar algumas das milhares de praias do arquipélago, é preciso fechar um passeio de barco com uma agência local, com saídas geralmente do Cais de Santa Luzia, no continente, ou da Vila do Abraão, em Ilha Grande.