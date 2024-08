Em seu último compromisso público no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do ato de inauguração de obras no complexo viário da Scharlau, em São Leopoldo. A intervenção almeja resolver um dos maiores gargalos rodoviários e de logística do Rio Grande do Sul, no entroncamento da RS-240 com a BR-116, em trecho que liga a Serra e a região dos Vales à Grande Porto Alegre.