Após embate com Leite, Lula cita dores do passado em ato no GHC e chora ao falar da morte da primeira esposa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso emotivo no início da tarde desta sexta-feira (16), durante a cerimônia de inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em Porto Alegre. A pauta da saúde pública levou o presidente a rememorar dores do passado no discurso de 21 minutos, em que exaltou o direito de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas de baixa renda. Ele se emocionou ao lembrar ter perdido a sua primeira esposa, Maria de Lourdes da Silva, em São Paulo, durante uma cesárea de emergência, em 1971.