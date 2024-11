Melhoria no tráfego Notícia

Ampliação de faixa que deve desafogar trânsito em Sapucaia do Sul na BR-116 será concluída ainda neste ano, diz Dnit

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes avalia que afunilamento na via no trecho do município é a causa dos congestionamentos diários

27/11/2024 - 15h32min Atualizada em 28/11/2024 - 20h54min