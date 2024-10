Com a liberação de trechos que desafogaram o trânsito na região do Vale do Sinos na BR-116, motoristas começam a se deparar com novos problemas, como a falta de sinalização e mudança no sentido de algumas vias. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a implementação de todas as placas nos pontos recém inaugurados só deve ser concluída no segundo semestre de 2025.