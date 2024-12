Athletico-PR x Grêmio: onde assistir, horário e escalações pela Ladies Cup

Athletico-PR x Grêmio: tudo sobre a partida da Ladies Cup. - / Arte GZH

Grêmio e Athletico-PR se enfrentarão pela segunda rodada da Ladies Cup. O duelo de ida será nesta quarta-feira (18), às 20h, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Confira abaixo todas as informações da partida.

Prováveis escalações para Athletico-PR x Grêmio

Athletico-PR: Thais Amorim; Evellyn, Júlia Mendonça, Jajá Amorim e Thalita; Rafinha, Helô e Duda Tosti; Iasmyn, Jaielly e Eduarda Balbino. Técnica: Ana Lúcia Gonçalves.

Grêmio: Vivi Holzel; Dani Barão, Brito, Sassá e Shashá; Rita Bove, Bia Santos e Raquel Fernandes (Pri Back); Luana Spindler (Gisele), Maria Dias e Cássia. Técnica: Thaissan Passos.

Arbitragem para Athletico-PR x Grêmio

Talita Ximenes de Freitas, auxiliada por Leonardo Augusto Villa e Fabio Rogério Baesteiro.

Onde assistir a Athletico-PR x Grêmio

O Canal Goat transmite a partida em seu canal no YouTube.

Como chegam Athletico-PR x Grêmio

Athletico-PR

O time paranaense vem de empate, em 2 a 2, com o River Plate na estreia da Ladies Cup. Com isso, está na liderança do Grupo B pelos critérios de desempate.

Grêmio

O Tricolor também ficou na igualdade na primeira partida, ao empatar em 0 a 0 com o Sport. Por conta dos critérios de desempate, o Grêmio está na terceira posição do Grupo B. Apenas o líder da chave avança.