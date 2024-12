Grêmio empata com o Sport na estreia da Ladies Cup 

Grêmio ficou no 0 a 0 com o Sport. Guilherme Veiga / Ladies Cup/Divulgação

As Gurias Gremistas estrearam com o empate em 0 a 0 com o Sport pela Ladies Cup. Na tarde desta segunda-feira (16), no Canindé, em São Paulo, o Tricolor não conseguiu confirmar o favoritismo diante do time pernambucano. A equipe gaúcha volta a campo na quarta-feira (18), às 20h, diante do Athletico-PR.

Na Ladies Cup, os oito times participantes foram divididos em dois grupos. As equipes se enfrentam em turno único dentro das chaves e apenas os líderes avançam à decisão. As Gurias Gremistas estão disputando a competição adulta pela primeira vez.

O jogo

A primeira boa chegada do Grêmio foi aos 5 minutos. Após bola alçada à área, Maria Dias dividiu com a defensora do Sport no alto. Mas não conseguiu vencer a disputa, e a bola foi por cima da meta.

O número excessivo de faltas deixou a partida num ritmo mais lento, com poucas jogadas de perigo para os dois lados. As melhores oportunidades gremistas vinham com Dani Barão, pelo lado direito.

Aos 23 minutos, a melhor chance do Grêmio no primeiro tempo. Luana Spindler ganhou de Bicê na pequena área e conseguiu finalizar, mas mandou muito longe do gol de Nanda. Dez minutos depois, uma nova oportunidade. Após cruzamento de Dani Barão à área, Raquel Fernandes cabeceou para fora.

Logo no início do segundo tempo, o Grêmio teve a chance de abrir o placar. Após bola lançada à área por Maria Dias, Pri Back disputou, mas antecipou muito, deixando nas mãos da goleira Nanda.

Na etapa complementar, as Gurias Gremistas voltaram mais ofensivas e levando perigo à meta pernambucana. Até que, aos 14 minutos, a arbitragem marcou pênalti a favor do Tricolor. Após toque em Cássia, Guilherme Nunes de Santana assinalou a falta dentro da área. A própria centroavante foi para a cobrança, mas isolou.

O Tricolor seguiu pressionando, e teve boa oportunidade com Rafa Levis, aos 37 minutos. De muito longe, a camisa 10 arriscou, mas mandou para fora.

Aos 42, o Sport ainda teve uma expulsão. A atacante Kaline levou o segundo amarelo por retardar o reinício do jogo. Mesmo com a superioridade numérica, o Grêmio não conseguiu criar o suficiente para balançar as redes, e amargou o empate na estreia da Ladies Cup.

LADIES CUP — 1ª RODADA — 16/12/2024

GRÊMIO (0)

Vivi; Dani Barão, Brito, Sassá e Shashá; Rita Bove (Dayana Rodríguez, INT), Bia Santos (Rafa Levis, 20'/2ºT) e Raquel Fernandes (Pri Back, INT); Luana Spindler (Gisele, INT), Maria Dias (Vick, 17'/2ºT) e Cássia. Técnica: Thaissan Passos.

SPORT (0)

Nanda; Evinha (Bruna, 23'/2ºT), Jana, Bicê e Negona (Marcelinha, INT); Andreia, Pereirinha (Ingrid, 30'/2ºT) e Ísis; Yanca (Vanessa, 23'/2ºT), Gessica e Layza (Kaline, 8'/2ºT). Técnica: Regiane Santos.

CARTÕES AMARELOS: Andréia, Negona, Marcelinha, Kaline e Ingrid (S); Luana Spindler, Bia Santos e Rita Bove (G)

CARTÕES VERMELHOS: Kaline (S)

ARBITRAGEM: Guilherme Nunes de Santana (SP), auxiliado por Raphael Albuquerque Lima e Liliane Aparecida Galindo.

LOCAL: Canindé, em São Paulo.