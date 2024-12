Português está sem preparador físico em sua comissão técnica. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Cotado no Grêmio, o português Pedro Caixinha tem a função de preparador físico vaga na sua comissão técnica após encerrar a passagem pelo Bragantino. Então profissional da área, o grego Polyvios Kyritsis anunciou o final da parceria de seis anos. O Tricolor considera a contratação de Rogério Dias para o cargo.

Atualmente, Caixinha tem dois assistentes diretos: o compatriota Pedro Malta e o espanhol José Belman. O primeiro é auxiliar de campo, enquanto o segundo é preparador de goleiros. A curiosidade é que, no Grêmio, o treinador específico de goleiros tem uma lacuna pelas dispensas de Mauri Lima e Ênio Oliveira.

O terceiro escudeiro do português em Bragança Paulista, o preparador físico grego Polyvios Kyritsis comunicou o rompimento amigável na relação profissional numa rede social. Ele acompanhou Caixinha também no Cruz Azul, do México; no Al Shabab, da Arábia Saudita; e no Talleres, da Argentina.

No Bragantino, o treinador português também tinha auxiliares do clube. O que pode se repetir no Grêmio, que trabalha na contratação de um preparador físico próprio para compor a comissão técnica permanente.

Rogério Dias, o Rogerinho, que trabalhou por quase duas décadas no Tricolor, tem um pré-acerto para o cargo. Reverson Pimental, outro velho conhecido, que trocou o CT Luiz Carvalho pelo Corinthians, foi sondado por emissários, mas não retornará neste momento.

Pedro Caixinha é um dos nomes analisados pelo departamento de futebol gremista para o cargo de treinador. Os dirigentes também conversam com outros profissionais. A expectativa é de fechar com o novo comandante até o final de semana.

