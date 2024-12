Adriana Esteves é Mércia em "Mania de Você". Globo / Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta segunda-feira (2). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Mércia resgata o pen drive e se esconde de Rudá e Luma. Moema diz que só irá comemorar quando a gravação estiver na mão da polícia. Volney leva Hugo para casa. Berta e Tomás flagram Evelyn dizendo que Marlete não é sua mãe. Berta sugere que Tomás e Evelyn não se casem, deixando Leidi preocupada. Rudá agradece a Luma. Moema desconfia do conteúdo do pen drive, e Rudá se desespera.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Clarice leva Beatriz a um restaurante chique e percebe o constrangimento da menina. Beatriz desabafa com Glorinha sobre a distância que sente de Clarice e pede que a amiga a acompanhe ao jantar na casa de Juliano. Teresa se emociona com o amor de Jacira por Eugênia. Guto se sente pressionado a corresponder ao amor de Eugênia. Ronaldo leva Celeste ao encontro de Genoca, e Mauro se apresenta. Edu lamenta a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado. No jantar em homenagem a Beatriz, Basílio finge interesse em Lígia e comenta com Beto. Beto confronta Basílio e deixa o jantar.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Madalena desconfia da afirmação de Chico. Ana Lúcia reage satisfeita à preocupação de Jão com Cacá. Violeta fica furiosa com a ideia de Osmar. Miranda nega para Silvia qualquer envolvimento com anabolizantes. Osmar diz a Violeta que Jayme e Tereza irão trabalhar para eles. Madalena se aconselha com Cida. Jão não consegue falar com Madalena. Roxelle se insinua para Gigi. Silvia questiona Nando sobre os anabolizantes. Neuza se emociona ao saber que será avó. Violeta entrega uniformes para Jayme e Tereza. Gigi questiona Silvia sobre o diário de sua avó. Madalena confronta Jão.

A Caverna Encantada - SBT, 20h45min

Felipe e Rui pegam o carimbo de Anna, que fica tensa com o sumiço. Elisa começa a trabalhar como secretária de César no Pet Shop Bolhas & Bolhas. Com muitos clientes da Lolipopus, Betina ajuda Goma Behr com o atendimento, o que encanta Goma e o leva a contratá-la.

Força de Mulher - Record, 21h