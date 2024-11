Como era o Brasil em 1958, época em que se passa "Garota do Momento"?

Autor do livro Feliz 1958 – O Ano que Não Devia Terminar (Record, R$ 42), o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos afirma que “foi o ano em que tudo deu certo para o Brasil”. Do futebol à música, da política à economia, vários fatores fazem deste um ano marcante. E é neste período que se passa Garota do Momento, trama das 18h escrita por Alessandra Poggi. Quem acompanha a novela se sente imerso em um clima de muito rock and roll, saias rodadas e heroínas românticas. Embarque conosco nesse bonde rumo a 1958!