Os Lázaros vêm ressuscitando por sucessivas gerações no interior de Goiás

Gabriel García Márquez não faria melhor. Na pequena cidade de Serranópolis, no interior de Goiás, tem uma família numerosa que registra todos os filhos primogênitos com o nome de Lázaro ou Lázara, há pelo menos cinco gerações. Já são mais de 240 Lázaros num município de menos de 8 mil habitantes.

Parece ficção, mas as cédulas de identidade publicadas por uma integrante da família na sua rede social não deixam dúvidas sobre a existência dos xarás do célebre personagem bíblico. Aliás, a Bíblia destaca dois tocaios: o Lázaro que tinha hanseníase (a antiga lepra) e que morreu na porta do homem rico (Lucas 16:19 – 31); e o Lázaro ressuscitado por Jesus (João 11:1 – 46), morto pela primeira vez em decorrência de doença não especificada no livro sagrado – ainda que, segundo a narrativa, tenha saído do túmulo envolvido em panos. Na segunda vez, conta-se, morreu de velhice.