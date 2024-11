Gosto de mergulhar no pretérito da família para investigar nossas origens

Um me levou pela primeira vez num estádio de futebol, outro me ensinou a descascar laranjas, outra fazia o pudim de que eu mais gostava e tinha ainda aquela que me incentivava a continuar estudando sempre que me encontrava. Tive 14 tios por parte de mãe e cinco por parte de pai, sem contar aqueles que partiram antes da minha chegada numa época de elevada mortalidade infantil. Com exceção desses, todos foram longevos: minha mãe chegou aos 99 anos, uma de suas irmãs passou dos cem e a maioria virou a esquina dos 90 anos, lúcidos e ativos até o final, sempre cuidados com carinho por seus inúmeros filhos, netos e bisnetos.