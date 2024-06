Consumidor verde: dispense o saco plástico para frutas, verduras e legumes

Lembra do convite da coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora, para buscarmos, juntos, um consumo mais sustentável e sermos um "consumidor verde"? Compartilho aqui uma mudança de hábito que estou começando a adotar no supermercado, que é dispensar os saquinhos plásticos para colocar frutas, legumes e verduras. Coloco os alimentos direto no carrinho e peso no caixa, pois várias lojas já estão com o equipamento neste local, o que é ótimo também por ser menos uma fila para o cliente enfrentar.