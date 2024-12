Quem não foi pro Litoral e procura por uma balada pra passar o Réveillon a dica é a Hello New Year, na Level

Level promove pelo 12º consecutivo a festa Hello New Year. Arte do Flyer: Kleiton Cichelero / Divulgação

Te liga! Quem ficar em Caxias do Sul e estiver a procura de uma balada pra curtir a virada do ano vai curtir essa dica. É que ocorre no dia 31 de dezembro, a partir das 22h, o Réveillon da Level.

A festa Hello New Year vai ocupar, além das pista da casa, o pátio do casarão, pra dar vazão à playlist dos 10 DJs que vão tocar pra galera.

São eles: Mari Alencastro, Estrela Dinn, Kivassilo, Naomi Lu, Saulo Campagnolo, Giu Muniz, Armanet, Gaybe e Zero DeFato que prometem muito pop, rock e funk.

DJ Mari Alencastro. Acervo Level / Divulgação

DJ Armanet. Carlos Henz / Divulgação

DJ Giu Muniz. Acervo Level / Divulgação

Festa open bar

Quem quiser molhar a goela pra embalar a noite de festa, a Level conta com o serviço open bar com cerveja, uísque, vodka, gin, energético, refrigerante e água.

Ingressos