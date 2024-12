"Fazemos uma avaliação positiva" diz presidente do Mobi Caxias, Rodrigo Postiglione

Postiglione destaca que a mobilidade urbana, saúde e habitação devem ser prioridades Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Mirante está ouvindo entidades representativas de Caxias do Sul para buscar suas avaliações sobre o primeiro mandato do prefeito Adiló Didomenico e as expectativas para o próximo governo. O terceiro entrevistado da coluna é o presidente da movimento Mobilização por Caxias do Sul (Mobi Caxias), Rodrigo Postiglione.

— Sabe que a gente faz uma avaliação positiva, porque tivemos muitos assuntos que andaram — destacou Postiglione.

Durante o período eleitoral, a entidade entregou a todos os candidatos à prefeitura de Caxias a Agenda Eleições, projeto que leva propostas para seis áreas do município (educação, saúde, turismo, desenvolvimento econômico, planejamento urbano e gestão pública) para os próximos 20 anos, organizadas pela entidade e parceiros.

Desta forma, o presidente do Mobi Caxias diz que é por meio desse documento que a entidade monitora o andamento dos projetos, mas reforçou que, no próximo mandato de Adiló, é necessário "tirar do papel" o Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (PlanMob), sancionado em dezembro de 2023. Ainda, recomenda melhorar as questões nas áreas da saúde, segurança pública e habitação, devido ao aumento no fluxo de pessoas que vieram para Caxias após as enchentes. Confira a entrevista completa abaixo. (Com Renata Oliveira Silva)

COMO FOI O PRIMEIRO GOVERNO

Rodrigo Postiglione: ""A gente faz uma avaliação positiva, porque tivemos muitos assuntos que andaram, como a desburocratização, redução dos impostos, principalmente na área de TI, e a aprovação da Lei de Governança que, para nós, é o futuro da nossa cidade. A partir disso, a gente consegue fazer o planejamento estratégico, e o MobiCaxias é baseado em planejamento estratégico para cidade para os próximos 20 anos. E eu acho que uma coisa muito boa foi o crescimento que a gente teve entre a mobilização da sociedade civil organizada com o órgão público. Essa abertura fez com que a gente conseguisse levar os anseios da comunidade para o prefeito Adiló, e isso foi fantástico. Também tivemos uma comunicação muito boa com a Paula Ioris (vice-prefeita), que esteve acompanhando 100% do trabalho do Mobi."

PRINCIPAIS DESAFIOS

"Nós trabalhamos com a desburocratização e com a mobilidade urbana. Então, há dois anos foi iniciado o projeto, o PlanMob, e agora a gente precisa colocar em pauta. Acho que com esse escritório em Brasília, nós vamos conseguir fazer e aí, nós precisamos de viadutos, passarelas, alargamento viário, porque nós temos um trânsito que está ficando caótico e a nossa cidade, ela vai ao contrário do que está acontecendo no Estado, que, mesmo com a diminuição da natalidade e do crescimento em nível do Estado, Caxias continua crescendo, continua com o desenvolvimento do PIB superior aqui ao do Estado. Nós tivemos o problema das enchentes, que a gente sabe que está vindo muita gente para cá. Então, nós temos essa questão de demanda de mobilidade e desburocratização."

OUTRAS PRIORIDADES

"Eu acho que a questão da saúde também é muito importante. Agora com o Hospital Geral concluindo essa atividade (a entidade fez uma campanha para ampliação do hospital), o Mobi agora vai dar foco e apoio ao Hospital Virvi Ramos, à nova maternidade, ao incremento, à ampliação, porque nós somos uma referência nos 49 municípios da Serra com o Hospital Geral, mas a gente também precisa ser referência nos outros hospitais. Na questão de prioridades, a saúde está junto com a mobilidade urbana. Aí, depois, a gente entra na questão da habitação. Porque a gente precisa de algum plano habitacional que se enquadre dentro do que o governo federal oferece (exemplo, Minha Casa, Minha Vida). Então, vamos ver o que abre de linha de crédito e por onde que vem. Também a questão de parques e praças, que entra dentro do nosso planejamento territorial, junto com a questão de uma nova análise do Plano Diretor, nas bacias de captação."

PRÓXIMOS 4 ANOS