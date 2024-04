A Libertadores 2024 começou com derrota para o Grêmio. Na temida altitude de 3,6 mil metros de La Paz, o time reserva do Tricolor foi combativo e até poderia ter voltado ao Brasil com pontos na bagagem nesta terça (2). Mas dois erros da defesa deram ao The Strongest os gols da vitória por 2 a 0 no Estádio Hernando Siles.