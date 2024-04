Os jogadores do Grêmio deixaram o gramado do estádio Hernando Siles, na Bolívia, lamentando a derrota na estreia na Libertadores. O time reserva escalado por Renato perdeu por 2 a 0 para o The Strongest na noite desta terça (2). Na saída de campo, os jogadores avaliaram os motivos do resultado negativo na altitude de 3,6 mil metros de La Paz.