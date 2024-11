O Gauchão sub-20 terá seu fim nesta quarta-feira (27) quando Grêmio e São José entrarão em campo pela grande decisão da competição estadual. O Tricolor tem a vantagem no confronto depois de vencer o jogo de ida, em Eldorado do Sul, por 1 a 0, com gol de Gabriel Mec. Agora, os times jogam no Passo D'Areia, às 17h. A partida terá transmissão da ZecaTV e da GrêmioTV, no Youtube.