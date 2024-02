O São Luiz é campeão da Recopa Gaúcha 2024. Também com alguns jogadores preservados, a equipe de Ijuí não deu chance ao time alternativo do Grêmio e venceu com autoridade no Estádio 19 de Outubro por 2 a 0. Bruno Uvini, contra, e Gabriel Pereira fizeram os gols da decisão. Após três anos de conquistas consecutivas do Tricolor, a taça volta ao Interior.