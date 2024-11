As medidas que estão sendo detalhadas nesta quinta-feira (28) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são, à primeira vista, coerentes com a necessidade de ajuste fiscal, sem sacrificar apenas os pobres, como prevê outra emenda que tramita no Congresso. Há dois grupos de medidas: um que depende de emenda à Constituição, cuja aprovação precisa de três quintos dos votos dos deputados e senadores, e outro que será feito por projeto de lei.