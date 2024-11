Corte de gastos vai doer nos mais pobres e afetar a classe média e os ricos

Não existe corte sem dor, a menos que faça anestesia. O pacote de cortes que o ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou na noite desta quarta-feira (27), em tom de propaganda dos programas do governo, vai doer para os mais pobres. Por isso, a isenção do Imposto de Renda funciona como anestesia. É o cumprimento de uma promessa de campanha do presidente Lula e, como implica redução de receita, o mercado entrou em surto e o dólar foi a R$ 5,91 antes mesmo do anúncio oficial.