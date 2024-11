Lula faz o esperado ao defender agronegócio brasileiro diante dos ataques de franceses

Até os agropecuaristas devem ter se surpreendido com a veemência do presidente Lula na defesa do agronegócio brasileiro diante dos ataques do CEO do Carrefour e de um deputado da direita francesa. Mesmo com os atritos que teve com líderes do setor a quem chamou de fascistas, Lula sabe o quanto a economia brasileira depende da agricultura e da pecuária. Sabe, também, que não pode silenciar diante de um ataque infundado à qualidade da carne produzida no Mercosul.