Comissão da Câmara aprova retrocesso na legislação que permite aborto em casos excepcionais; veja como votaram os deputados

O Brasil que ainda vive na Idade Média deu as caras na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (27). Por 35 votos a 15, o grupo aprovou parecer favorável a uma mudança na Constituição com o objetivo de impedir o aborto até naqueles casos em que hoje é autorizado excepcionalmente, como em gestações resultantes de estupro, quando há risco de vida para a mãe ou quando o feto é anencéfalo. Essa mudança é de uma crueldade tão grande com as mulheres que parece difícil acreditar que tantas deputadas tenham dado voto favorável.