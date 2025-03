Um ano e meio depois, ponte de Muçum será reinaugurada dia 8

A reconstrução é resultado de uma união de esforços capitaneada pelo prefeito Mateus Trojan (MDB), reeleito no ano passado. Essa é a primeira ponte de grande porte destruída pela enchente e reconstruída com gerenciamento de um município , usando R$ 9,6 milhões da Defesa Civil Nacional, órgão do governo federal.

— O evento será um marco da recuperação e superação das adversidades para Muçum, da região do Vale do Taquari e do Estado do Rio Grande do Sul — disse o prefeito.