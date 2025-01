O Blue Tree Towers Caxias do Sul terá um pacote exclusivo no período da Festa das Colheitas, entre 7 e 23 de março 2025. Ele inclui uma mini cesta de frutas da estação e suco de uva branco ou tinto para dar as boas-vindas aos hóspedes, além de 50% de desconto no estacionamento e check out até as 15h.