Cerca de 50% dos jovens da geração Z no Brasil trabalham na modalidade presencial, diz estudo 

O trabalho presencial segue sendo a modalidade predominante entre os jovens no Brasil. Apesar de terem aumentado as oportunidades nos formatos remoto e híbrido, os profissionais nessas vagas ainda são minoria. É o que mostra um levantamento global da consultoria Deloitte que traz um panorama sobre escolhas dos jovens no âmbito profissional, englobando a geração Z – os que nasceram entre 1995 e 2004 – e os chamados millennials – aqueles que nasceram entre 1983 e 1994.