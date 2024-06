"Foi de uma forma orgânica e natural": geração Z amplia o debate da sexualidade em casa

Falar sobre sexualidade e relações de gênero pode ser uma tarefa difícil para algumas pessoas, mas os integrantes da geração Z – nascidos entre meados da década de 1990 e 2010 –, tratam esse assunto com mais naturalidade. Conhecidos como nativos digitais, esses jovens têm facilidade para abordar o tema, que até pouco tempo era considerado tabu, com familiares e pessoas de outras gerações. No Dia Internacional do Orgulho LGBT+, comemorado nesta sexta-feira (28), especialistas e membros da comunidade celebram a ampliação desse debate.